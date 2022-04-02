Оккупанты массово отправляют награбленное в Украине по почте в Россию (видео)

Возле отделения российской службы экспресс-доставки СДЭК в Мозыре солдаты РФ из КамАЗов выгружали замотанные тюки с вещами. Об этом сообщает белорусский Telegram-канал Беларускі Гаюн.
Также сообщается, что в Хойниках оккупанты на почте интересовались есть ли возможность отправлять международные посылки.
Далее по теме
"Военные РФ отвечая на вопрос, что будут отправлять сказали – мобильные телефоны, вещи", – говорится в сообщении.
Оккупанты воруют унитазы и роются в объедках
- В Херсоне оккупанты сожгли ТРЦ "Фабрика", ограбили продуктовый и магазин сантехники – зашли и забрали унитазы.
- Также российские захватчики взламывают банковские сейфы, опустошают продуктовые магазины, отбирают у мирных жителей еду, одежду, электротехнику и даже грабят церкви
- 27 февраля в Верхнем Рогачике Херсонской области оккупанты вынесли сейф с деньгами из отделения ПриватБанка.
- 1 марта российские военные ограбили супермаркет в Бобровице Черниговской области. Солдаты открыли кассу, забрали пищевые продукты.
- В городе Корюковка Черниговской области оккупанты ночью обокрали церковь. В поисках пищи, военные РФ не побрезговали копаться даже в пакетах с объедками.