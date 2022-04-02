У Білорусі окупанти відкрили базар для торгівлі награбованим в Україні – розвідка

Російські військові розпродають вкрадене у мирного населення України / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські окупанти вивезли награбоване в Україні під час війни до Білорусі і тепер усе це розпродують.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.
Солдати-мародери прихопили з собою прикраси, автомобілі, велосипеди, витвори мистецтва, мотоцикли, холодильники, посуд, килими, дитячі іграшки, косметику, пральні та посудомийні машини.
З міста Буринь (Конотопський р-н Сумська обл.) у напрямку державного кордону рухається колона вантажних автомобілів із різноманітним майном — промисловими товарами та речами домашнього побуту.
"У білоруському місті Мозир зафіксовано скупчення військових КАМАЗів, з яких солдати вивантажують згортки з речами, які вони вкрали в українців. Награбоване вирушає до РФ російською службою експрес-доставки СДЕК", – йдеться у повідомленні розвідки.
Мародерство серед військових РФ
- У Херсоні окупанти спалили ТРЦ "Фабрика", пограбували продуктовий та магазин сантехніки – зайшли та забрали унітази.
- Також російські загарбники зламують банківські сейфи, спустошують продуктові магазини , відбирають у мирних жителів їжу, одяг, електротехніку і навіть грабують церкви
- 27 лютого у Верхньому Рогачику Херсонської області окупанти винесли сейф із грошима з відділення ПриватБанку.
- 1 березня російські військові пограбували супермаркет у Бобровиці Чернігівської області. Солдати відкрили касу, забрали харчові продукти.
- У місті Корюківка Чернігівської області окупанти вночі обікрали церкву . У пошуках їжі, військові РФ не погребували копатися навіть у пакетах з недоїдками.