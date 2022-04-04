В Беларуси начали публиковать данные российских солдат-мародеров

Российские военные распродают украденное у мирного населения Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

В сети начали появляться личные данные российских солдат, которые причастны к преступлениям на территории Украины.

Список оккупантов

Как отмечается, основная масса из этих солдат из Рубцовска Алтайского края. Также есть из Горняка (Алтайский край), Читы (Забайкальский край), Железногорска (Красноярский край), Омска, Ульяновска, Новосибирска, Москвы, Ангарска (Иркутская область), Уссурийска (Приморский край) и Биробиджана (Еврейская автономная область).

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По имеющейся информации, за один день, 2 апреля, они сдали на отправку в мозырский СДЭК больше 2-х тонн вещей, среди которых значительная часть – краденные.

Сегодня опубликованы данные тех, кто отправил от 50 до 450 кг, в том числе краденных у украинцев, вещей:

Коваленко Евгений Евгеньевич – отправил в Рубцовск 450 кг инструментов, музыкальные колонки, стол, палатку и т.д.. Телефон: +79130213100;

Лазарев Артем Петрович – отправил в Рубцовск 255 кг запчастей и электросамокат. Телефон: +79132257343;

Николаев Павел Александрович – отправил в Рубцовск 205 кг инструментов, телевизор и кресло. Телефон: +79235652819;

Сердцев Андрей Николаевич – отправил в Рубцовск 150 кг инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79831816692;

Валиев Георгий Муратович – отправил в Рубцовск 150 кг инструментов и вещей. Телефон: +79133660555;

Степанов Николай Николаевич – отправил в Уссурийск 140 кг запчастей и кондиционеров. Телефон: +89146747822;

Канболатов Эльдар Арсланович – отправил в Рубцовск 140 кг инструментов и одежды. Телефон: +79230096646;

Жуковский Роман Александрович – отправил в Рубцовск 130 кг инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79133615429;

Чучалин Евгений Викторович – отправил в Рубцовск 100 кг инструментов, вещей и несколько телевизоров. Телефон: +79230018617;

Волощук Иван Иванович – отправил в Рубцовск 95 кг инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79627939791 (номер жены/матери);

Колоцей Сергей Александрович – отправил в Ульяновск 90 кг крышку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родственника);

Юшин Владимир Сергеевич – отправил в Читу 85 кг одежды. Телефон: +79243830515;

Григорян Артур Ашотович – отправил в Горняк 60 кг вещей, аккумуляторов и запчастей для ПК. Телефон: +79831066239;

Шулайкин Николай Николаевич – отправил в Биробиджан 60 кг одежды и рыболовных принадлежностей. Телефон: +79142155101;

Дацюк Иван Андреевич – отправил в Рубцовск 60 кг одежды. Телефон: +79137976731;

Кузьмин Игорь Сергеевич – отправил в Рубцовск 50 кг инструментов и вещей. Телефон: +79236497934.

Напомним, российские военные в Украине массово занимаются мародерством и поджигают ограбленные дома, чтобы скрыть следы своих преступлений. Боец Национальной гвардии с позывным "Панда" рассказал, как попавшие в плен военные РФ "кошмарили" людей.

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