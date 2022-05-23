В Авдеевке начался один из сильнейших обстрелов с 2014 года (фото)

Оккупанты обстреливают Авдеевку/Фото: https://t.me/itsdonetsk, коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты начали массовый обстрел Авдеевки Донецкой области. В городе уже много разрушений, есть пожары.

Об этом сообщает Telegram-канал "Зеркало недели".

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В настоящее время поселок Химик и старая часть города под массированным обстрелом российских оккупантов.

"Многие разрушения по многоэтажкам и частному сектору. Пожары в городе. Горит опорная школа, которую в этом учебном году открыли после ремонта. Есть пострадавшие", — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели не могут начать тушить пожары, поскольку обстрелы не прекращаются.

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Оккупанты убивают мирных жителей

В Донецкой области в результате боевых действий российских оккупантов погибли 5 человек, еще 11 — ранены.

"За 22 мая россияне убили 5 мирных жителей Донецкой области: 2 в Лимане, 1 в Дачном, 1 в Клиновом и 1 в Авдеевке. Еще 11 человек получили ранения", — сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана одному человеку, раненному в Луганской области. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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