Уже крошат оккупантов. Как работают гаубицы из военной помощи США (видео)

Гаубица М777 / Фото: Коллаж: Сегодня

Почти все гаубицы, которые Украине передали США, уже на фронте. Об этом сообщили в посольстве США в Украине. Twitter-аккаунт посольства опубликовал видео, на котором видно работу орудийных расчетов.

"Гаубицы М-777 в действии. Это часть последнего пакета помощи Вооруженным силам Украины на сумму 800 миллионов долларов США. Все 90 гаубиц, отправленных Соединенными Штатами, за исключением одной, сейчас находятся в Украине, многие уже работают на передовой", — говорится в подписи к видео.

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Что известно об М-777

М777 — это легкие гаубицы калибра 155 мм. Они имеют скорострельность от 2 до 5 выстрелов в минуту. В зависимости от типа снаряда гаубица способна вести стрельбу на дистанцию до 40 км.

Гаубицы использовались ВС США в вооруженных конфликтах в Афганистане и Ираке.

По сообщениям The Washington Post, было развернуто некоторое количество 155-мм гаубиц M-777 с боеприпасами с GPS-наведением для огневой поддержки 1-го батальона 4-го полка морской пехоты США (4th Marine Regiment), разместившегося на подступах к городу Ракка, Сирия, во время боев в его окрестностях в 2017 году.

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