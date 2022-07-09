Утро в Николаеве началось со взрывов – мэр

Причина взрывов устанавливается / Фото: Коллаж: Сегодня

Около 5.30 утра в Николаеве прогремели взрывы. В это время в городе была объявлена воздушная тревога. Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич

Мощные звуки в Николаеве слышали во время воздушной тревоги. В области она длилась 50 мин – с 5:08 до 5:58.

"В городе раздаются взрывы. Воздушная тревога продолжается. Прошу всех не покидать укрытие. Не публикуйте в соцсетях фото последствий обстрелов до того, как появится официальная информация!", – написал он.

Ситуация в Николаеве

8 июля враг с самого утра обстрелял город из из РСЗО "Смерч". Обстрел оккупанты совершили с использованием запрещенных кассетных и фугасных снарядов.

7 июля СБУ задержала жителя Николаева, который передавал по анонимным каналам информацию о наших военных ФСБ, а также был корректировщиком огня и планировал передать очередную информацию.