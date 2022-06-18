Украинская армия может начать новое контрнаступление на Востоке – ISW

Стало известно о планах ВСУ на востоке страны / Фото: Коллаж: Сегодня
ВСУ для того, чтобы остановить наступление российских оккупантов на Славянск, идут в контрнаступление в направлении Изюма. На этом направлении наши воины добились определенных успехов.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны ISW.
"Эти украинские операции, вероятно, направлены на то, чтобы отвлечь российские войска от наступательных операций в направлении Славянска и нарушить российские пути снабжения", – сообщают эксперты ISW.
Неоднократно украинские и российские источники сообщали о возможности украинского контрнаступления на Изюм из юго-восточных окрестностей Харькова.
В Институте отмечают, что один из пророссийских каналов сообщает, что "украинские силы активно пытаются нарушить российские наземные линии связи (ГЛОС) в Изюм".
Также в американском аналитическом центре добавляют, что российские оккупанты пытались продвинуться к северу от Славянска и к юго-востоку от Изюма 17 июня. Однако им это не удалось.
Когда завершится война
- Военный аналитик Том Купер считает, что Путину нужна победа любой ценой, он не может допустить поражения. Наступление он будет продолжать до тех пор, пока есть войска и вооружение.
- Известный политтехнолог, писатель, а в прошлом еще и преподаватель математики Михаил Шейтельман благодаря математическим расчетам высчитал, что война в Украине продлится максимум до середины февраля 2023-го. Также он отмечал, что это может произойти и ранее, так как у одной из сторон может закончиться вооружение, а также и деньги.
- Американский аналитический центр ISW считает, что Путин в ближайшие месяцы намерен аннексировать оккупированные юг и восток Украины и после этого он заявит, что российская доктрина, разрешающая применение ядерного оружия, распространяется на эти территории.
- Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что сейчас начался очередной психологический этап войны.
- Военный эксперт Олег Жданов считает, что если наши военные начнут контрнаступательную операцию по всему фронту, то останавливаться на линии 24 февраля ни в коем случае нельзя. Во всяком случае, на Донбассе нужно идти до государственной границы. Говоря о сроках окончания войны, он отметил, что, к сожалению, это будет не один месяц. Это будет несколько месяцев – может быть, и пять, и шесть – особенно активная фаза.
- Глава Национальной разведки США Аврил Хейнс заявляла, что в Кремле признали, что готовят новый сценарий. Теперь Россия пытается перейти к затяжной войне на истощение. К тому же президент РФ Владимир Путин не остановится после захвата Донбасса.