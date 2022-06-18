Украинская армия может начать новое контрнаступление на Востоке – ISW

Стало известно о планах ВСУ на востоке страны / Фото: Коллаж: Сегодня

ВСУ для того, чтобы остановить наступление российских оккупантов на Славянск, идут в контрнаступление в направлении Изюма. На этом направлении наши воины добились определенных успехов.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ISW.

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"Эти украинские операции, вероятно, направлены на то, чтобы отвлечь российские войска от наступательных операций в направлении Славянска и нарушить российские пути снабжения", – сообщают эксперты ISW.

Неоднократно украинские и российские источники сообщали о возможности украинского контрнаступления на Изюм из юго-восточных окрестностей Харькова.

В Институте отмечают, что один из пророссийских каналов сообщает, что "украинские силы активно пытаются нарушить российские наземные линии связи (ГЛОС) в Изюм".

Также в американском аналитическом центре добавляют, что российские оккупанты пытались продвинуться к северу от Славянска и к юго-востоку от Изюма 17 июня. Однако им это не удалось.

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