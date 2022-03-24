Украине грозит экологическая катастрофа из-за мертвых оккупантов

Россия не забирает тела своих погибших солдат / Фото: Коллаж: Сегодня
Тела погибших на войне в Украине российских оккупантов стали угрозой для экологии. Россия не забирает убитых солдат, они разлагаются и выделяют трупный яд.
Об этом рассказал и.о. директора управления здравоохранения Сумской области Анатолий Котляр каналу Суспільне Суми.
"Они не нужны той стороне, они их не забирают, они остаются у нас и представляют очень большую угрозу, прежде всего экологическую. Разлагаясь, человеческое тело выделяет трупный яд", – рассказал Котляр.
По его словам, тела российских военных без документов и опознавательных знаков, поэтому их трудно идентифицировать.
"По норме гуманитарного международного права нужно взять биологические заборы для того, чтобы потом определить по ДНК – кто это", – отметил эксперт.
Чтобы хранить трупы, Сумская военная администрация заказала 10 рефрижераторов, но из-за блокирования железной дороги их не смогли доставить. Потому найденные тела российских военнослужащих сейчас упаковывают в полиэтиленовые пакеты и хранят их.
"Нужно определять места, где их временно прикапывать, а после того как победим, мы каждого из них идентифицируем и вернем их родителям", – добавил Котляр.
На войне против Украины погибли уже 15 600 военных РФ
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли около 15 600 человек. Об этом пишет Генштаб ВСУ.
Потери противника с 24.02 по 23.03 ориентировочно составили:
- личного состава – около 15 600 человек;
- танков ‒ 517 ед.;
- боевых бронированных машин – 1578 ед.;
- артиллерийских систем – 267 ед.;
- РСЗО – 80 ед.;
- средства ПВО – 47 ед.;
- самолетов – 101 ед. (по данным Воздушных сил – 105 – ред.);
- вертолетов – 124 ед.;
- автомобильной техники – 1008 ед.;
- корабли/катера – 4 ед.;
- цистерн с ГСМ – 70;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 42;
- специальная техника – 15.