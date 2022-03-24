Україні загрожує екологічна катастрофа через мертвих окупантів

Росія не забирає тіла своїх загиблих солдатів / Фото: Колаж: Сьогодні

Тіла загиблих на війні в Україні російських окупантів стали загрозою екології. Росія не забирає вбитих солдатів, вони розкладаються і виділяють трупну отруту.

Про це розповів в.о. директора управління охорони здоров'я Сумської області Анатолій Котляр каналу Суспільне Суми.

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"Вони не потрібні тій стороні, вони їх не забирають, вони залишаються у нас і становлять дуже велику загрозу, насамперед екологічну. Розкладаючись, людське тіло виділяє трупну отруту", – розповів Котляр.

За його словами, тіла російських військових без документів та розпізнавальних знаків, тому їх важко ідентифікувати.

"За нормою гуманітарного міжнародного права потрібно взяти біологічні забори для того, щоб потім визначити за ДНК – хто це", – зазначив експерт.

Щоб зберігати трупи, Сумська військова адміністрація замовила 10 рефрижераторів, але через блокування залізниці їх не змогли доставити. Тому знайдені тіла російських військовослужбовців нині пакують у поліетиленові пакети та зберігають їх.

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"Потрібно визначати місця, де їх тимчасово прикопувати, а після того, як переможемо, ми кожного з них ідентифікуємо та повернемо їх батькам", – додав Котляр.

На війні проти України загинуло вже 15 600 військових РФ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили близько 15 600 осіб. Про це пише Генштаб ЗСУ.

Втрати противника з 24.02 до 23.03 орієнтовно становлять: