Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Война Вторжение в Украину

Украина наносит тяжелый урон армии РФ, восстановление будет долгим и дорогим — британская разведка

Мария Николаенко
7 мая, 12:06
Из-за санкций у РФ нет доступа к новейшим элементам техники

Российская армия нескоро оправится после ударов от ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Война в Украине наносит тяжелый урон некоторым наиболее боеспособным подразделениям и передовым возможностям России. Этой стране потребуется много времени и средств, чтобы восстановить свои вооруженные силы после войны. Об этом говорится в отчете британской разведки за 7 мая.

Замена модернизированного и передового оборудования будет особенно сложной из-за санкций, ограничивающих доступ России к важнейшим компонентам микроэлектроники, подчеркивается в отчете.

Реклама

Уничтожили самый современный танк

В отчете также говорится о том, что в боях на территории Украины уничтожен как минимум один танк Т90-М. Этот танк считается самым современным на вооружении российской армии.

В настоящее время около 100 танков Т-90М находятся на вооружении российских подразделений, в том числе воюющих в Украине.

Читайте также:

Реклама

Философ на пепелище. Что осталось от музея Сковороды после ракетного удара РФ (фото)

В Пентагоне восхитились работой сил ПВО ВСУ: российские пилоты боятся летать

От Мариуполя до Нью-Йорка и Святогорска: оккупанты нанесли массированные удары по Донецкой области