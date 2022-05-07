Україна завдає важкої шкоди армії РФ, відновлення буде довгим і дорогим — британська розвідка

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Війна в Україні завдає важкої шкоди деяким найбільш боєздатним підрозділам та передовим можливостям Росії. Цій країні потрібно багато часу і коштів, щоб відновити свої збройні сили після війни. Про це говориться у звіті британської розвідки за 7 травня

Заміна модернізованого та передового обладнання буде особливо складною через санкції, що обмежують доступ Росії до найважливіших компонентів мікроелектроніки, наголошується у звіті.

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Знищили найсучасніший танк

У звіті також йдеться про те, що у боях на території України знищено як мінімум один танк Т90-М. Цей танк вважається найсучаснішим на озброєнні російської армії.

Наразі близько 100 танків Т-90М перебувають на озброєнні російських підрозділів, у тому числі воюючих в Україні.

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