"Уходи с нашей земли". Украинские партизаны наводят ужас на оккупантов (фото)

В разных городах Украины появились открытки с угрозами оккупантам / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские партизаны обещают уничтожать оккупантов так, как раньше подпольщики уничтожали нацистов. В разных временно оккупированных городах Украины появились открытки с угрозами рашистам.

Об этом сообщила в Facebook Территориальная оборона ВСУ.

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Послание оккупантам

"Листовки с такими заявлениями, а также угрозами Нюрнбергского трибунала для рашистов, появились в Бердянске, Токмаке, Мелитополе, Великом Бурлуке и других временно оккупированных городах. Охота партизан открыта", – говорится в сообщении.

Фото – Территориальная оборона ВСУ.

Фото – Территориальная оборона ВСУ.

Фото – Территориальная оборона ВСУ.

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Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что из-за подрыва украинскими партизанами бронепоезда российских оккупантов у врага будут проблемы с техникой и боеприпасами.

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