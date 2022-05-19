Рашисты, ждите сюрпризов! Жданов заявил о начале в Украине войны нового типа

Военный эксперт отметил, что сплошной линии фронта нет

Олег Жданов назвал перспективное направление борьбы с российскими оккупантами. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

На сегодняшний день в Украине уже есть зачатки массового партизанского движения, которое будет организовываться уже централизовано на оккупированных территориях.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в эфире марафона "FREEДОМ" на YouTube-канале "Украина 24".

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"Зеленка" в Украине

"Вспомните: мы все с вами так ждали "зеленку" – она появилась. Сплошной линии фронта нет – теперь можно засылать диверсионно-разведывательные группы и организовывать партизанское движение на этих территориях, поставлять оружие, боеприпасы, взрывчатку и все остальное. Я думаю, что это начало", – заявил он.

По его словам, это перспективное направление борьбы с российскими оккупантами.

Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что из-за подрыва украинскими партизанами бронепоезда российских оккупантов у врага будут проблемы с техникой и боеприпасами.

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