Рашисты, ждите сюрпризов! Жданов заявил о начале в Украине войны нового типа

На сегодняшний день в Украине уже есть зачатки массового партизанского движения, которое будет организовываться уже централизовано на оккупированных территориях.
Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в эфире марафона "FREEДОМ" на YouTube-канале "Украина 24".
"Зеленка" в Украине
"Вспомните: мы все с вами так ждали "зеленку" – она появилась. Сплошной линии фронта нет – теперь можно засылать диверсионно-разведывательные группы и организовывать партизанское движение на этих территориях, поставлять оружие, боеприпасы, взрывчатку и все остальное. Я думаю, что это начало", – заявил он.
По его словам, это перспективное направление борьбы с российскими оккупантами.
Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что из-за подрыва украинскими партизанами бронепоезда российских оккупантов у врага будут проблемы с техникой и боеприпасами.