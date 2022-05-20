Удар по Харькову и смертоносный штурм Северодонецка: главное об атаках РФ за ночь

Россияне штурмуют украинские города. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты продолжают атаковать украинские города. Наиболее жестокие удары по Луганской области – там почти 15 погибших гражданских. Кроме того, ночью возобновили обстрелы Харькова.

Сайт "Сегодня" собрал главную информацию относительно областей, где идет война.

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Харьков: ночные "прилеты"

Ночью 20 мая российские оккупанты снова атаковали Харьков. В городе раздалось несколько взрывов. Перед этим там объявили воздушную тревогу.

Первые сообщения о взрывах появились в 3:08. Взрывы были слышны в разных районах Харькова. Местных жителей попросили соблюдать правила двух стенок от окон.

После этого в Сети начали публиковать фото "прилетов". На кадрах можно увидеть пожар и дым.

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Детали и есть ли жертвы в результате обстрела – уточняются.

Луганская область: оккупанты пытаются наступать

Россияне наступают на Лисичанск и Северодонецк, по Луганщине более 60 разрушенных домов. Такую информацию обнародовал глава ОВА Сергей Гайдай.

В день 12 погибших в Северодонецке, еще один – в Горной общине. Разрушаются и выгорают дома. Кое-где целыми улицами, как в Нирково – пять жилищных хозяйств подряд. В Золотом – шесть, во Врубовке – три, еще три – в Рубежном. Невозможно счесть повреждения в Тошковке, где продолжаются боевые действия.

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Однако штурм Северодонецка успеха не имел – россияне понесли потери в личном составе и отступили.

Впрочем, последствия наступления жители города почувствовали: погибшие и раненые люди, разрушенные, по меньшей мере, пять многоэтажек. Не лучше ситуация и в Лисичанске и рядом городах. Так, в Лисичанске обстрелами повреждено 12 домов, в Новодружеске – 14, в Привиле – 17.

Последствия обстрелов в Луганской области. Фото: Сергей Гайдай

Днепропетровская область

Как сообщил председатель ОВА Валентин Резниченко, ночь в большинстве районов была спокойной. В Криворожском снова тревожно. Оккупанты дважды обстреляли Большую Костромку. В нескольких домах выбиты стекла. Люди не пострадали.

Запорожская область

В Запорожском направлении огнем реактивной и ствольной артиллерии, а также минометами российская армия поражала инфраструктуру и мирные домохозяйства, вела контрбатарейную борьбу.



По фактам российских обстрелов мирных домов в Запорожье прокуратурой начато расследование сразу семи уголовных делах.

По данным следствия, 15-17 мая, в результате артиллерийских обстрелов российскими военными Гуляйполя повреждены и разрушены более 15 частных домов, а также здание местного частного предприятия.

Оккупанты обстреляли мирное население Орехова. Повреждены 8 домов в частном секторе города. 17 мая 2022 года в результате атаки войск РФ вражеские снаряды попали в сельский магазин и 9 жилых домов жителей села Преображенка Пологовского района.

Одесская область

Ночь в городе и регионе прошла без обстрелов. Ситуация в области полностью контролируемая, сообщил спикер ОВА Сергей Братчук.

По его словам, оккупанты стали признавать свои потери на острове Змеиный, когда начали хоронить своих погибших.

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