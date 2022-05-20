Удар по Харкову та смертоносний штурм Сєвєродонецька: головне про атаки РФ за ніч

Росіяни штурмують українські міста. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують атакувати українські міста. Найбільш жорстокі удари по Луганській області – там майже 15 загиблих цивільних. Крім того, серед ночі поновили обстріли Харкова.

Сайт "Сьогодні" зібрав головну інформацію щодо областей, де триває війна.

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Харків: нічні "прильоти"

Вночі 20 травня російські окупанти знову атакували Харків. У місті пролунало кілька вибухів. Перед цим там оголосили повітряну тривогу.

Перші повідомлення про вибухи з'явилися о 3:08. Вибухи було чутно у різних районах Харкова. Місцевих жителів попросили дотримуватися правила двох стін від вікон.

Після цього в Мережі почали публікувати фото "прильотів". На кадрах можна побачити пожежу та дим.

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Деталі і чи є жертви внаслідок обстрілу – уточнюються.

Луганська область: окупанти намагаються наступати

Росіяни наступають на Лисичанськ і Сєвєродонецьк, по Луганщині понад 60 зруйнованих будинків. Таку інформацію оприлюднив голова ОВА Сергій Гайдай.

За день 12 загиблих в Сєвєродонецьку, ще один – у Гірській громаді. Руйнуються й вигорають будинки. Подекуди цілими вулицями, як от у Нирковому – п’ять житлових господарств поспіль. У Золотому – шість, у Врубівці – три, ще три – в Рубіжному. Неможливо порахувати пошкодження у Тошківці, де тривають бойові дії.

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Проте штурм Сєвєродонецька успіху не мав – росіяни зазнали втрат в особовому складі та відступили.

Втім, наслідки наступу жителі міста відчули: загиблі та поранені люди, зруйновані щонайменше п’ять багатоповерхівок. Не краща ситуація й в Лисичанську та містах, що поряд. Так, в Лисичанську обстрілами пошкоджено 12 будинків, в Новодружеську – 14, в Привіллі – 17.

Наслідки обстрілів на Луганщині. Фото: Сергій Гайдай

Дніпропетровська область

Як повідомив голова ОВА Валентин Резніченко, ніч у більшості районів була спокійною. У Криворізькому знову тривожно. Окупанти двічі обстріляли Велику Костромку. У кількох будинках вибиті шибки. Люди не постраждали.

Запорізька область

На Запорізькому напрямку вогнем реактивної та ствольної артилерії, а також мінометами російська армія уражала інфраструктуру та мирні домогосподарства, вела контрбатарейну боротьбу.



За фактами російських обстрілів мирних домівок на Запоріжжі прокуратурою розпочато розслідування одразу у сімох кримінальних справах.

За даними слідства, 15-17 травня, внаслідок артилерійських обстрілів російськими військовими Гуляйполя пошкоджено та зруйновано понад 15 приватних будинків, а також будівлю місцевого приватного підприємства.

Окупанти обстріляли мирне населення Оріхова. Пошкоджено 8 будинків у приватному секторі міста. 17 травня 2022 року внаслідок атаки військ РФ ворожі снаряди влучили у сільський магазин та 9 житлових будинків мешканців села Преображенка Пологівського району.

Одеська область

Ніч у місті та регіоні пройшла без обстрілів. Ситуація в області повністю контрольована, повідомив речник ОВА Сергій Братчук.

За його словами, окупанти стали визнавати свої втрати на острові Зміїний, коли почали ховати своїх загиблих.

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