У Зеленского назвали позором обращение РФ за помощью к Китаю

Украина критикует просьбу РФ к Китаю о военной помощи. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве отреагировали на то, что РФ попросила у Китая военную и экономическую помощь в войне с Украиной. Такую просьбу считают позором для России.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

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Он отметил, что Россия из последних сил пытается хоть где-то найти средства, чтобы добиться своей цели и уничтожить Украину.

"РФ обратилась к Китаю за военной помощью, сообщают несколько влиятельных изданий (FT, NYT). На фоне крайне провальной сухопутной операции в Украине репутация РФ – ничто. Но зачем натягивать на РФ такой позор, пытаясь хоть где-нибудь (РБ, ОДКБ, Китай) найти силы, чтобы уничтожить Украину?", – говорится в сообщении.

Россия просит Китай о помощи: что известно

Официальные лица США заявляют, что РФ обратилась к Китаю на фоне войны против Украины.

Россия попросила Китай оказать ей военную технику и поддержку. Кроме того, РФ озвучила просьбу о дополнительной экономической помощи, поскольку у страны огромные проблемы из-за введенных против нее санкции.

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Американские официальные лица отказались описать тип военной техники, которую ищет РФ для дальнейшей войны. Кроме того, они отказались обсуждать любую реакцию Китая на запросы России. В США следят, как отреагирует Китай на просьбу Российской Федерации.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан 14 марта в Риме проведет переговоры с членом Политбюро Коммунистической партии Китая и директором Офиса комиссии иностранных дел Ян Цзечи. США будут пытаться повлиять на Китай, чтобы тот использовал свое влияние на РФ, убедив РФ пойти на деэскалацию.

Кроме того, администрация президента США надеется убедить Китай оказать давление на Путина, чтобы тот изменил свой курс в отношении Украины. В администрации Джо Байдена считают, что можно отговорить Китай от увеличения помощи России.

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Есть вероятность, что Пекин может довольствоваться риторической поддержкой Москвы и не желать впредь вмешиваться, предоставляя военную технику РФ.

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