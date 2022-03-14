У Зеленського назвали ганьбою звернення РФ за допомогою до Китаю

Україна критикує прохання РФ до Китаю щодо військової допомоги. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві відреагували на те, що РФ попросила у Китаю військову та економічну допомогу у війні з Україною. Таке прохання вважають ганьбою для Росії.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

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Він зазначив, що Росія з останніх сил намагається хоч десь знайти кошти, щоб досягти своєї мети та знищити Україну.

"РФ звернулася до Китаю за військовою допомогою, повідомляють кілька впливових видань (FT, NYT). На тлі вкрай провальної сухопутної операції в Україні репутація РФ – ніщо. Але навіщо натягувати на РФ таку ганьбу, намагаючись хоч десь (РБ, ОДКБ, Китай) знайти сили, щоб знищити Україну?" – йдеться у повідомленні.

Росія просить Китай про допомогу: що відомо

Офіційні особи США заявляють, що РФ звернулася до Китаю на фоні війни проти України.

Росія попросила Китай надати їй військову техніку та підтримку. Крім того, РФ озвучила прохання про додаткову економічну допомогу, оскільки країна має величезні проблеми через введені проти неї санкції.

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Американські офіційні особи відмовилися описати тип військової техніки, яку шукає РФ для подальшої війни. Крім того, вони відмовилися обговорювати будь-яку реакцію Китаю на запити Росії. У США стежать, як відреагує Китай на прохання Російської Федерації.

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван 14 березня в Римі проведе переговори з членом Політбюро Комуністичної партії Китаю та директором Офісу комісії закордонних справ Ян Цзечі. США намагатимуться вплинути на Китай, щоб той використав свій вплив на РФ, переконавши РФ піти на деескалацію.

Крім того, адміністрація президента США сподівається переконати Китай чинити тиск на Путіна, щоб той змінив свій курс щодо України. В адміністрації Джо Байдена вважають, що можна відмовити Китай від збільшення допомоги Росії.

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Є ймовірність, що Пекін може задовольнятися риторичною підтримкою Москви і не бажати надалі втручатися, надаючи військову техніку РФ.

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