У россиян иссякли резервы, поэтому в бой "приглашают" матросов – СМИ

Оккупантам не удалась реализация плана высадки морского десанта возле Одессы / Фото: Коллаж: Сегодня

Российское командование предлагает морякам кораблей Черноморского флота России добровольно вступить в ряды частей новой батальонно-тактической группы.

Об этом пишет Defense Express, ссылаясь на собственные источники.

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Как отмечается, новая группа предназначена для ротации сухопутных частей Южного военного округа РФ, которые несут потери в боях против ВСУ.

"Это указывает на то, что у врага окончательно иссякли резервы для быстрого пополнения потерь в частях. В последний раз Россия использовала военных моряков для боев на суше во время Второй мировой войны, в том числе когда приходилось расформировать экипажи уничтоженных или заблокированных военных кораблей", – пишет издание.

В то же время указывается, что единственная задача, которую полностью смогли выполнить оккупанты, – это захват острова Змеиный. Для этого пришлось сосредотачивать шквальное преимущество в средствах поражения.

"Морская блокада портов "Большой Одессы" и Николаева удерживается пока только потому, что кораблям орков на море пока никто не противодействует. В то же время есть информация в открытых источниках, что морские порты на юге Одесской области, примыкающие к устью Дуная и Черного моря, продолжают работу", – отмечает Defense Express.

Кроме этого, оккупантам не удалась провокация с "дрейфующими минами", которые якобы поставили ВМС Украины, и реализация плана высадки морского десанта возле Одессы.

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"Ну и не менее показательная деталь: чтобы наносить удары ракетами "Калибр" по нашей территории, орки не выходят дальше акватории оккупированного Севастополя. Возможно, так плотно прячутся под "зонтик ПВО", а может и горючего на частые выходы в море не хватает. Похоже, на этом фоне в Кремле и решили, что флот – это теперь совершенно ненужный род войск, и матросов можно смело бросать в котел сухопутных боев", – написало издание.

Напомним, еще в марте Министерство обороны Великобритании сообщало о том, что военно-морской флот России взял под свой контроль территориальные воды Украины в Черном море, отрезав нашу страну от международной морской торговли.

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