У острова Змеиный образовался Бермудский треугольник – Рыженко

Сейчас в районе острова Змеиный, сообщает Рыженко, замечена активная деятельность самолетов Североатлантического альянса. Коллаж "Сегодня"

Что произошло с фрегатом "Адмирал Макаров". Потери русского флота. Во что нужно нам попадать дальше.

Об этом Андрей Рыженко заявил во время эфира "Украина вместе" с Константином Линчевским на Youtube-канале "Украина 24".

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Недавно появилась информация, что за время боевых действия было уничтожено уже одиннадцать кораблей и катеров противника. Также появилась новость о повреждении фрегата "Адмирал Макаров". Андрей Рыженко, глава украинского института морского права, прокомментировал эти слухи:

"Появилась новость о том, что якобы фрегат "Адмирал Макаров" к югу от острова Змеиный был поражен ракетным ударом, в результате чего на нем начался пожар. Якобы было вызвано судно поисково-спасательное из Севастополя и поврежденный корабль вроде бы следует в район Севастополя. Но до сих пор эта информация не подтверждена. Я думаю, что нужно подождать официального разъяснения".

Сейчас в районе острова Змеиный, сообщает Рыженко, замечена активная деятельность самолетов и беспилотников североатлантических стран Североатлантического альянса, ведущих разведывательную деятельность.

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Остров все больше становится центром внимания. Была информация, что "Адмирал Макаров" был поврежден вблизи ракетного удара неделю назад.

"Если это действительно так, то остров Змеиный превращается в такой своеобразный Бермудский треугольник, потому что меньше, чем через месяц там уже есть три подтвержденных случая уничтожения российских кораблей и катеров. Это крейсер "Москва" 14 апреля и буквально на этой неделе это было два катера. И сейчас что-то возможно в отношении фрегата Адмирал Макаров.



Термин "Бермудский треугольник", считает Рыженко, является интернациональным, поэтому он будет понят всем морякам, для того, чтобы объяснить что такое Бермудский треугольник у острова Змеиный.

Глава украинского института морского права обобщил потери России среди своего Черноморского флота:

"Сейчас это одиннадцать кораблей. Из них пять катеров класса "Раптор", это десантные катера, каждый может доставить взвод морской пехоты или спецназа. Это крейсер "Москва". И этот десантный корабль "Саратов" и два корабля поменьше, больших десантных, поврежденных. Но есть еще достаточно много кораблей носителей современного ракетного оружия, таких как "Калибр" и "Оникс". Следует по ним концентрировать внимание в плане применения оружия. Они очень опасны, они наносят удары по тактическим целям фактически по всей территории Украины, регулярно", – подчеркнул Рыженко.

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Атака на Змеиный

Ранее украинские военнослужащие нанесли удар по позициям РФ на временно захваченном острове Змеиный . Был разбит вражеский пункт управления. Также ВСУ уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

2 мая украинский беспилотник "Байрактар" уничтожил два российских военных катера типа "Раптор" у острова Змеиный.

Напомним, 24 февраля в Госпогранслужбе Украины сообщили, что русские кафиры захватили остров Змеиный . После обстрела с корабельных вооружений и боевой авиации кафиров была разрушена инфраструктура на острове. В Сеть попали переговоры украинских пограничников с россиянами. Российский корабль предложил гарнизону острова Змеиный сдаться, однако оккупантов "послали на х**".

13 апреля стало известно, что две украинские ракеты "Нептун" подвели флагман ЧФ РФ "Москва" , участвовавший в захвате острова Змеиный. Корабль затонул.

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