"У нас огромные потери, в пакетах везут кусочки" – перехват разговора оккупантов

Оккупанты несут огромные потери в Украине. Фото: REUTERS, коллаж "Сегодня"
Российские оккупанты "выгребают" от украинских военных и называют эту войну адом для себя. Кроме того, боевики несут огромные потери.
Об этом говорится в перехвате разговора оккупанта, который опубликовала СБУ.
"В первые два дня только из нашей бригады 500 человек по кусочкам, в пакетах привезли. Мы огромные потери несем, огромнейшие. В плен много берут… Мы по мирным бьем", – рассказывает оккупант в телефонном разговоре своей знакомой.
На перехваченных пленках СБУ слышно, как захватчик жалуется на свое руководство и говорит, что о них даже не вспоминают:
"Обо мне здесь совсем забыли, вообще. Они недели 2 все думали, что мы уже погибли", – сказал российский солдат.
Сейчас оккупанты ждут ротации, чтобы по приезду в РФ сразу написать заявление на увольнение.
"Мы просто сидим и ждем, никто ничего не делает. Просто деревню оккупировали, пьяные пи**расы. Приезжаю и сразу увольняюсь, если вернусь", – отметил захватчик.
"Пи**ы мы тут отхватываем". Оккупанты раскрыли причину отвода войск – перехват разговора
Российские оккупанты раскрыли причину отвода своих войск. Как оказалось, они ожидают и боятся отпора ВСУ, которые начали переходить в контрнаступление и освобождать населенные пункты. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Ведомство опубликовало перехват разговора оккупанта со своей супругой.
"Пиз** мы здесь отхватываем, и все, съе**ваемся, б**дь. Отступаем. Мы сегодня ушли, первая группа. Завтра остатки съе**ваются. Потому что сегодня или завтра там наступление будет. Либо послезавтра", – рассказывает захватчик.
Супруга оккупанта растерянно спросила, а как же все российские новости о победном шествии "освободителей":
"Все п***обольство. Потому что зачем тебе говорить правду, если ты будешь переживать", – сказал оккупант.