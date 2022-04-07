"У нас величезні втрати, у пакетах везуть шматочки" – перехоплення розмови окупантів

Окупанти зазнають величезних втрат в Україні. Фото: REUTERS, колаж "Сьогодні"

Російські окупанти "вигрібають" від українських військових і називають цю війну пеклом для себе. Крім того, бойовики зазнають величезних втрат.

Про це йдеться у перехопленні розмови окупанта, яку опублікувала СБУ.

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"У перші два дні лише з нашої бригади 500 осіб по шматочках, у пакетах привезли. Ми величезні втрати зазнаємо, величезні. У полон багато беруть... Ми по мирних б'ємо", – розповідає окупант у телефонній розмові своїй знайомій.

На перехоплених плівках СБУ чути, як загарбник скаржиться на своє керівництво та каже, що про них навіть не згадують:

"Про мене тут зовсім забули взагалі. Вони тижнів 2 всі думали, що ми вже загинули", – сказав російський солдат.

Зараз окупанти чекають на ротацію, щоб після приїзду до РФ відразу написати заяву на звільнення.

"Ми просто сидимо та чекаємо, ніхто нічого не робить. Просто село окупували, п'яні пі**раси. Приїжджаю і одразу звільняюся, якщо повернуся", – наголосив загарбник.

"Пі**и ми тут отримуємо". Окупанти розкрили причину відведення військ – перехоплення розмови

Російські окупанти розкрили причину відведення своїх військ. Як виявилося, вони чекають і бояться відсічі ЗСУ, які почали переходити у контрнаступ та звільняти населені пункти. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Відомство опублікувало перехоплення розмови окупанта зі своєю дружиною.