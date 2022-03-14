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Тростянец остается в оккупации русских фашистов — Живицкий

Владимир Козырь
14 марта, 03:18
Боевики ведут обстрелы из населенного пункта

Оккупанты остаются в городе/Фото: коллаж: "Сегодня"

Город Тростянец в Сумской области остается под контролем российских оккупантов. Враг стреляет из населенного пункта в разные направления.

Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Подробности

"Тростянец остается в оккупации российских фашистов. Их штаб на железнодорожном вокзале станции Смородино. Там они выставили технику и стреляют из нее по населенным пунктам. Российские орки — изверги. Мы не простим эту войну никогда! Им не место в цивилизованном мире", — написал в Telegram Живицкий.

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