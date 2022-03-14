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Тростянець лишається в окупації російських фашистів — Живицький

Володимир Козир
14 березня, 03:18
Бойовики ведуть обстріли з населеного пункту

Окупанти залишаються в місті/Фото: колаж: "Сьогодні"

Місто Тростянець у Сумській області залишається під контролем російських окупантів. Ворог стріляє з населеного пункту в різні напрямки.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Деталі

"Тростянець лишається в окупації російських фашистів. Їх штаб на залізничному вокзалі станції Смородино. Там вони виставили техніку і гатять із неї по населеним пунктам. Російські орки — нелюди. Ми не вибачимо цю війну ніколи! Їм не місце у цивілізованому світі", — написав у Telegram Живицький.

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