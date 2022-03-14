Тростянець лишається в окупації російських фашистів — Живицький

Місто Тростянець у Сумській області залишається під контролем російських окупантів. Ворог стріляє з населеного пункту в різні напрямки.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Тростянець лишається в окупації російських фашистів. Їх штаб на залізничному вокзалі станції Смородино. Там вони виставили техніку і гатять із неї по населеним пунктам. Російські орки — нелюди. Ми не вибачимо цю війну ніколи! Їм не місце у цивілізованому світі", — написав у Telegram Живицький.