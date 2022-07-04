Том Купер объяснил, почему Украина не может перехватить все ракеты РФ (видео)

Том Купер заявил, что Украине необходим комплекс противовоздушной обороны. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская Федерация продолжает обстреливать украинских воинов, а также мирных городов и их жителей. Захватчики наносят не только артиллерийские, но и авиационные удары, причиняя вред инфраструктуре городов и обычным гражданам. Военный аналитик из Австрии Том Купер отметил, что в Украине сейчас не так много оружия, которое могло бы остановить или предупредить удар того же российского стратегического бомбардировщика Ту-22.

Об этом он рассказал телеведущему Олегу Панюте для авторского проекта "Пояснює Панюта" на YouTube-канале "Украина 24".

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Проблема с самолетами

"Я пытался это объяснить несколько дней назад в одной из моих статей в интернете. Бомба производится путем приближения сверхзвуковой скорости и выброса на большой высоте с Ту-22 – на дистанции 500 километров. Это значит, что, чтобы остановить эту бомбу, нужно это сделать не менее чем в 400 километрах от территории твоей страны, твоего воздушного пространства", – рассказал он.

По словам аналитика, в Украине есть истребитель четвертого поколения Су-27, который теоретически может это сделать, но существует проблема – даже она это попробует, нужна будет поддержка так называемого "бортового самолета раннего предупреждения".

"Это означает, что у этого самолета большой радар на фюзеляже, который видит дистанцию на расстоянии до 500 км, поэтому сначала должен идти этот бортовой самолет раннего предупреждения, чтобы увидеть не только расстояние в 200 или 300 км от украинского воздушного пространства, но и враждебные позиции на этом расстоянии (и даже больше – до 700 км). Однако этот самолет сразу же становится целью для России, которая попытается сбить его", – отметил Купер.

Он заявил, что у Украины нет таких самолетов раннего предупреждения, и никто не собирается их передавать. Другая проблема состоит в том, что если бы даже Украина имела такого типа самолеты, тогда понадобилось бы много Су-27, чтобы защитить эти самолеты от России.

"В России такие самолеты есть – А50 (самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления – ред.). И они их постоянно используют. Поэтому, когда вы спрашиваете, какое западное оружие стоит передать Украине, то теоретически Франция могла бы передать "Рафаль", который имеет последние европейские разработки ракет, которые называют "Meteor". Два "Рафала" в тандеме могут выпустить Meteor на расстояние 200 км, и это может сработать. Но даже в этом случае... Скажем, Франция таки передала "Рафали" Украине, однако все еще остается потребность в самолете раннего предупреждения, чтобы поддержать "Рафаль", потому что в современном мире без поддержки никак. Вам нужен самолет раннего предупреждения. Все работает в комплексе. Поэтому я пока не вижу решения этой проблемы", – рассказал аналитик.

Вопрос оружия

Также, по его мнению, проблема в том, что Украине нужен мощный комплекс противовоздушной обороны.

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"Сначала самолет раннего предупреждения, которые могут пойти на перехват. Далее ракеты далекой дальности, затем средней и наконец – малой. Так, чтобы у вас была возможность перехвата бомбы тремя и более вариантами оружия. Это лучший шанс остановить атаку. Без этого ничего не сработает", – сказал Том Купер.

Кроме этого, существует проблема, что у Украины есть оружие, которое может остановить атаку, но его очень мало, чтобы защитить всю Украину:

"Вы можете защитить Киев, Харьков, Одессу, но не можете защитить Николаев и Киев, Львов и любой другой город одновременно. А россияне могут запустить ракету по более длинному маршруту, который будет пролегать между Одессой и Николаевом. А вы не сможете одновременно накрыть оба города защитой. И они найдут щель, чтобы ударить по цели. И это проблема. У вас недостаточно оружия, чтобы это сделать, а россияне используют эту возможность".

Ранее Том Купер назвал причину ракетных ударов России по гражданским объектам и рассказал, как РФ выбирает цели атак.