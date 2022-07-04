Том Купер пояснив, чому Україна не може перехопити всі ракети РФ (відео)

Том Купер заявив, що Україні потрібний комплекс протиповітряної оборони. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська Федерація продовжує обстрілювати українських воїнів, а також мирні міста та їхніх жителів. Загарбники завдають не лише артилерійських, а й авіаційних ударів, роблячи шкоду інфраструктурі міст і звичайним громадянам. Військовий аналітик з Австрії Том Купер зазначив, що в Україні зараз не так багато зброї, яка б могла зупинити або попередити удар того ж самого російського стратегічного бомбардувальника Ту-22.

Про це він розповів телеведучому Олегу Панюті для авторського проєкту "Пояснює Панюта" на YouTube-каналі "Україна 24".

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Проблема з літаками

"Я намагався це пояснити кілька днів тому в одній із моїх статей в інтернеті. Бомба виготовляється шляхом наближення надзвукової швидкості та викиду на великій висоті з Ту-22 – на дистанції 500 кілометрів. Це означає, що, щоб зупинити цю бомбу, треба це зробити не менше як за 400 кілометрів від території твоєї країни, твого повітряного простору", – розповів він.

За словами аналітика, в Україні є винищувач четвертого покоління Су-27, який теоретично може це зробити, але існує проблема – навіть вона це спробує, то потрібна буде підтримка так званого "бортового літака раннього попередження".

"Це означає, що цей літак має великий радар на фюзеляжі, який бачить дистанцію на відстані до 500 км, тож спочатку має йти цей бортовий літак раннього попередження, щоб побачити не тільки відстань за 200 чи 300 км від українського повітряного простору, але й ворожі позиції на цій відстані (й навіть більше – до 700 км). Однак цей літак одразу ж стає ціллю для Росії, яка спробує збити його", – зазначив Купер.

Він заявив, що в України немає таких літаків раннього попередження, і ніхто не збирається їх передавати. Інша проблема полягає в тому, що якби навіть Україна мала такого типу літаки, тоді б знадобилося багато Су-27, щоб захистити ці літаки від Росії.

"У Росії такі літаки є – А50 (літак далекого радіолокаційного виявлення та управління – ред.). І вони їх постійно використовують. Тому, коли ви запитуєте, яку західну зброю варто передати Україні, то теоретично Франція могла б передати "Рафаль", який має останні європейські розробки ракет, які називають "Meteor". Два "Рафали" в тандемі можуть випустити Meteor на відстань 200 км, і це може спрацювати. Але навіть у цьому випадку… Скажімо, Франція таки передала "Рафали" Україні, однак все ще залишається потреба в літаку раннього попередження, щоб підтримати "Рафаль", тому що в сучасному світі без підтримки ніяк. Вам потрібний літак раннього попередження. Все працює в комплексі. Тому я поки не бачу розв'язання цієї проблеми", – розповів аналітик.

Питання зброї

Також, на його думку, є проблема в тому, що Україні потрібний потужний комплекс протиповітряної оборони.

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"Спочатку літак раннього попередження, які можуть піти на перехоплення. Далі ракети далекої дальності, потім середньої та нарешті – малої. Так, щоб у вас була можливість перехоплення бомби трьома і більше варіантами зброї. Це найкращий шанс зупинити атаку. Без цього нічого не спрацює", – сказав Том Купер.

Крім цього, існує проблема, що Україна має зброю, яка може зупинити атаку, але її дуже мало, щоб захистити всю Україну:

"Ви можете захистити Київ, Харків, Одесу, але не можете захистити Миколаїв і Київ, Львів і будь-яке інше місто одночасно. А росіяни можуть запустити ракету по довшому маршруту, який пролягатиме між Одесою та Миколаєвом. А ви не зможете одночасно накрити обидва міста захистом. І вони знайдуть шпарину, щоб вдарити по цілі. І це проблема. У вас недостатньо зброї, щоб це зробити, а росіяни використовують цю можливість".

Раніше Том Купер назвав причину ракетних ударів Росії по цивільних об'єктах і розповів, як РФ обирає цілі атак.