"Так звучит ад". Опубликовано новое видео обстрелов "Азовстали"

Азовсталь продолжают обстреливать / Фото: Коллаж: Сегодня

В сети появилось новое видео с завода "Азовсталь" в Мариуполе. В ролике видно, как территорию завода россияне буквально поливают огнем из разных видов вооружения. Опубликовал видео советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Мариуполь. Азовсталь. Так звучит ад. Так выглядит Несокрушимость. Бомба за бомбой. Снаряд за снарядом. Мы все в безоплатном долгу перед Защитниками Мариуполя", — прокомментировал видео Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе