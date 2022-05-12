"Так звучит ад". Опубликовано новое видео обстрелов "Азовстали"

Азовсталь продолжают обстреливать / Фото: Коллаж: Сегодня
В сети появилось новое видео с завода "Азовсталь" в Мариуполе. В ролике видно, как территорию завода россияне буквально поливают огнем из разных видов вооружения. Опубликовал видео советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.
"Мариуполь. Азовсталь. Так звучит ад. Так выглядит Несокрушимость. Бомба за бомбой. Снаряд за снарядом. Мы все в безоплатном долгу перед Защитниками Мариуполя", — прокомментировал видео Андрющенко.
Ситуация в Мариуполе
- Ранее главарь группировки так называемой ДНР Денис Пушилин подтвердил, что российские силы продолжают попытки захвата завода "Азовсталь" в Мариуполе. Также он исключил возможность экстракции украинских военнослужащих, которые держат оборону на заводе. Пушилин хочет, чтобы украинские бойцы сложили оружие и ушли под трибунал.
- Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь заявил, что гражданские оставили заблокированную "Азовсталь". Сейчас у завода продолжаются локальные бои.
- Отметим, что завод "Азовсталь" находится в окружении войск оккупантов. Украинские защитники держат оборону, несмотря на превосходящие в несколько раз силы врага.