"Так звучить пекло". Опубліковано нове відео обстрілів "Азовсталі"

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У мережі з'явилося нове відео із заводу "Азовсталь" у Маріуполі. У ролику видно, як територію заводу росіяни буквально поливають вогнем із різних видів озброєння. Опублікував відео радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Маріуполь. Азовсталь. Так звучить пекло. Так виглядає Незламність. Бомба за бомбою. Снаряд за снарядом. Ми всі у безоплатному боргу перед Захисниками Маріуполя", — прокоментував відео Андрющенко.

Ситуація у Маріуполі