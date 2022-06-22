Стреляют в своих. Оккупант жалуется на угрозы командира — перехват

Разведка опубликовала очередной перехват оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский командир "мотивирует" подчиненных оставаться на позициях, угрожая им расстрелом. Об этом рассказал захватчик из временно оккупированного Крыма в перехваченном телефонном разговоре с другом. Видео с перехватом опубликовало Главное управление разведки МО Украины.

"Когда эти п… (нехорошие люди) стреляют, оно над головой летит и падает в 200 метрах, ты такой "ну, это х… (досадно)". Потом вылезаешь, стреляют свои. И тоже кладут от тебя 200 метров. Ты им по рации: "вы что, ё… (не в своем уме). А они говорят: там невозможно, мы не можем так близко стрелять", — рассказывает оккупант о своих "приключениях" на линии столкновения.

Также он описал ситуацию, когда два российских подразделения устроили перестрелку друг с другом:

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"Два разных батальона заходили. Одни с одной стороны леса, другие с другой. Вечером. Связи не было. Пох… (убили) друг друга, дол… (недоумки). Просто русская армия меня удивляет. Сидим, пацаны сейчас "до госпиталя" поедут, у кого какие болячки. А у меня, х… (не знаю), какие болячки искать. Надо поехать кардиограмму сделать. У меня с сердцем х… (плохо) постоянно. Может, кардиограмма что-то покажет. Здесь таких знаешь сколько? Только контракт подписали, два месяца прошло, их сюда отправили. И они сидят с открытыми глазами. Перед нами село стоит, они его целый день е... (обстреливают). Там три человека живет, село с лица земли стирают", — сказал он.

По словам оккупанта, командир угрожал подчиненным пулеметом. Их не спасают, хотя должны были вывести еще в марте.

Нашему командиру пришли бумаги, чтобы выводить нас еще в марте. Ему вообще пое… (безразлично). Потому что если нас убрать, нужно кого-нибудь сюда поставить. Потому что здесь все сразу снесут. Некого ставить. Батальон у нас понемногу рассыпается. Кто хочет, съе… (убегает). Комбат у нас сказал: здесь одна дорога выезда. Пулемет есть, заряженный уже стоит, я выйду на дорогу и начну поливать, если съе… (бегать) будете", — рассказал российский воин.

О чем говорят оккупанты

Ранее сообщалось, что российские оккупанты жалуются на обстрел со стороны ВСУ и неисправную технику. В перехваченном разговоре двое россиян обсуждают ситуацию на передовой. Один из них рассказывает, что ночью попал под сильные обстрелы ВСУ. Жалуется на нехватку людей.

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Оккупанты сетуют, что три человека вынуждены дежурить целый день. Собеседник говорит, что вблизи них стоит танковое подразделение, также попавшее под обстрел.

Другой российский военный, находясь в Донецкой области, рассказал об отсутствии боевого духа в армии оккупантов. Также многие готовы уже сейчас бросить все и убежать домой, не боясь даже попасть в тюрьму.