"Страшнее всего было стать погребенной заживо": история жительницы Мариуполя

Многие люди в Мариуполе погибли под завалами уничтоженных домов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Жительница Мариуполя Екатерина, которой удалось выжить в заблокированном оккупантами городе, рассказала свою историю Она вспоминает, как вокруг медленно умирали люди – без пищи и воды, раненые, которым некому было помочь. Люди не могли выбраться из завалов и умирали от полученных травм, пока россияне продолжали бомбить город.

Историю Екатерины рассказали в Telegram-канале Мариупольского городского совета.

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Дом женщины находился на линии фронта. Его расстреливали со всех сторон, он пылал многократно, а рядом рассыпались здания от авиабомб. Так, за считанные секунды ложились многоэтажки и падали подъезды, свечей горели дома частного сектора, а от разрывов снарядов люди оставались без рук и ног.

От разрыва "Града" в ее доме погиб 1,5 летний малыш. В подвале соседнего дома женщина родила. Этот "ребенок войны" первые недели своей жизни провел "под землей" в антисанитарных условиях. Вместо колыбельной – взрывы снарядов.

Целый микрорайон был отрезан от цивилизации уже тогда, когда в центре города работали магазины. Не было связи, никакой информации.

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"Мы уже видели третью мировую войну – здесь, в мариупольском укрытии. Каждый день становилось только хуже. Каждый день мы думали, что больше не проснемся – то ли от угарного газа, то ли от разрывов снарядов. Страшнее всего было оказаться погребенными заживо под завалами, зная, что никто не придет спасать. Умереть медленно от пыли, без еды и воды. Почти так погибли люди, находившиеся в нашем укрытии", – вспоминает Екатерина.

Разрушенные дома в Мариуполе. Фото: Reuters

Многие погибли под завалами разбомбленных домов

Женщина вспоминает, что одна семья решила перейти в другой подвал соседнего дома. Из-за свежего воздуха. Папа хотел, чтобы его дочь смогла дышать, а не кашлять от пыли. После их "переезда" через несколько часов прогремели два тяжелых взрыва.

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"Это не походило на "Грады". Наш дом затрещал и посыпался, мы все выбежали в коридор подвала, думая, что попало у нас и сейчас будут обвалы. Вместо этого к нам начали бежать люди из того же соседнего укрытия. С криками, в крови и плачем. Их подъезд завалило. После первого прилета часть людей успела выбраться, после второго – придавило бетонной плитой. Говорили, что сначала были слышны их голоса, потом уже нет. Спасти их могла только спецтехника, которой не было", – говорит Екатерина.

Среди погибших – папа девочки. Она очень плакала за ним и до последнего верила, что он жив и его можно спасти.

Как женщине удалось эвакуироваться

Екатерина выбралась из Мариуполя 16 марта, на собственном автомобиле без стекла. Тогда по Мариуполю прошел настоящий Апокалипсис, если бы он был, то выглядел так. Разрушены дома, сожженные автомобили, поваленные столбы, кресты во дворах, трупы, огромные лунки от снарядов и заминированные дороги.

"Каждый из нас уже видел Ад. Когда мы сидели в подвале, каждый мечтал отстроить Мариуполь. Лишь бы не стреляли, чтобы был мир. Хотели стереть следы этой ужасной войны. Этого хотят все мариупольцы, покинувшие дом и спасавшиеся от смерти", – рассказала женщина.

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