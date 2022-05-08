10 тысяч жителей в братских могилах. В Мариуполе оккупанты пытаются скрыть свои преступления

В Мариуполе зафиксировали по меньшей мере три братских могилы длиной в несколько сотен метров, в которых похоронены около 10 тысяч мирных жителей города. Об этом рассказал офицер разведки управления полка "Азов" Илья Самойленко на брифинге с "Азовстали.
"Мне известно о массовых захоронениях в окрестностях Мариуполя мирных жителей, но не военных. Эту информацию я получил по спутниковым снимкам и данным местных жителей. Речь идет об огромных братских могилах – несколько сотен метров в длину. Суммарно в них могут быть похоронены почти 10 тысяч человек. Это почти подтвержденные факты – их подтверждают спутниковые снимки", – рассказал он.
Ситуация в Мариуполе
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что властям известно о том, что российские военные вывозят тела погибших жителей Мариуполя на территорию Старокрымского кладбища, где хоронят их в местах массового захоронения.
- Оккупанты создали фейки о массовых захоронениях в Мангуше, расположенном в 15 км от Мариуполя. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что россияне начали уничтожать "следы следов" сокрытия преступлений, а российская пропаганда вместе с "официальными органами ДНР" выпустила серию "опровержений" о массовых захоронениях.
- "Азов" с начала полномасштабного наступления РФ уничтожил по подтвержденным данным – 1157 живой силы противника, также еще 840 – по неподтвержденным данным.
- С завода "Азовсталь" в Мариуполе были эвакуированы более 300 гражданских лиц, в первую очередь женщин и детей. В настоящее время готовится второй этап эвакуации, чтобы вывезти раненых и медиков.
- Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев пытается спасти военных, держащих оборону "Азовстали" в Мариуполе. На данный момент нарабатываются дипломатические варианты спасения украинских защитников. К этому процессу привлечены влиятельные страны.
- Военный эксперт Олег Жданов предположил, как дальше будут развиваться события в Мариуполе после эвакуации гражданского населения с "Азовстали".
- Кроме того, украинские военнослужащие, которые держат оборону на территории завода, не могут подтвердить, что всех гражданских уже эвакуировали. На "Азовстали" много завалов, люди могут быть заблокированы.