Солдат РФ даже после "самострела" возвращают в окопы – перехват ГУР

Оккупантов держат в окопах даже после попыток застрелиться. / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупант из подразделения, недавно записавшего открытое видеообращение к командованию о нарушении в оккупационной армии, рассказывает жене о последствиях их поступка. Он сообщил, что теперь их роту мятежников не отпускают на ротацию, а некоторые россияне не выдерживают и сами простреливают ноги.

Об этом сообщает главное управление разведки Минобороны.

Реклама

По словам оккупанта, "самострельщика" не отпустили домой после его поступка.

"У нас здесь "самострельщик" ногу себе прострелил. Командиры наши – суки просто. Парень, выстреливший себе в ногу, ты его на видео видела. Это тот, что говорил "я суицидник, состоя на психиатрическом учете". Его обратно вернули. Ваня вчера ходил в штаб, чтобы его отпустили. Сказали, а, это те, которые на видео были? В последнюю очередь! Это та рота, которая бунтовала? В последнюю очередь поедете", – говорит захватчик.

Жена рассказывает, что в сеть выложили обращение 109 полка, 4 батальона. И это уже пятое видео россиян, не желающих воевать.

Реклама

Перехват разговоров кафиров

Российские оккупанты отказываются воевать в Украине и хотят домой. Некоторые военные РФ даже просят близких обращаться в прокуратуру.

Российские военные все чаще говорят о дезертирстве в своей армии. Дошло до того, что один из батальонов взял в плен своего комбата, чтобы тот не сбежал из передовой.

СБУ перехватила один из самых жестоких разговоров оккупантов. Они хвастаются родным, как убивают украинцев. В Украине они олицетворяют свои больные фантазии, а войну называют "вечериночкой".