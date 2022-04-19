"Сравнять все с землей": оккупант поделился с женой планами на "Азовсталь" – перехват СБУ

Оккупанты хотят сравнять с землей "Азовсталь" в Мариуполе. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты хотят сравнять с землей завод "Азовсталь" в Мариуполе, где держат оборону украинские бойцы. Их не сдерживает даже то, что на заводе нашли прибежище мирные жители города.

Об этом свидетельствует новый перехват разговора военных РФ, который опубликовала СБУ.

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Сообщается, что российские войска готовят 3-тонные "сюрпризы" с неба.

На записи ростовский командир взвода захватчиков, который находится в 4 километрах от здания.

"Ждем здесь "сюрпризы" от России... трехтонные с неба... Сказали, сравнять все с землей... Приезжал подполковник, говорил: вы почувствуете на себе это, и услышите и почувствуете. Прикинь, волна взрывная будет", – рассказывает он своей жене.

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На вопрос о судьбе мирного населения отвечает: "Все уехали. Все кто захотел, все уехали. Остались одни патриоты и очень умные...".

"Это еще одно подтверждение, что истинная цель "освободители" в Украине – это стереть нашу страну с лица земли. Так что у нас только один путь сохранить нашу страну – победить!", – пишет СБУ.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты продолжают бомбить "Азовсталь" в Мариуполе, хотя знают, что там остается мирное население. Ценой крови мариупольцев Москва хочет объявить о победе.

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Также напомним, что Виктор Медведчук предложил Зеленскому и Путину обменять его на защитников и жителей Мариуполя.