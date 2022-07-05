Шойгу врет Путину о ходе войны в Украине

Шойгу не говорит Путину правды/Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images, коллаж: "Сегодня"

Министр обороны России Сергей Шойгу публично обманул российского президента Владимира Путина. Он публично заявил ему о полном захвате Луганской области.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

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"Вообще-то Белогоровка не взята. А Белогоровка — это Луганская область... Вопрос такой: как там вообще в Кремле относятся, когда министр обороны врет президенту?", — сказал Арестович.

Вероятно, в Кремле нормально воспринимают ложь.

"То есть, публично врать можно, я понял", — добавил советник главы Офиса президента.

Также Арестович продемонстрировал актуальную карту боев на востоке Украины.

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Самый большой и последний успех РФ на войне в Украине

Во время войны в Украине последним большим успехом Российской Федерации станет город Лисичанск Донецкой области. Это спрогнозировал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"(Лисичанск. — Ред.) — это последний успех российской армии на территории Украины. Большой, имеется в виду", — сказал он.

Арестович отметил, что не знает, где российская армия возьмет еще резервы, чтобы захватить город. В то же время он подчеркнул, что не исключает того, что оккупанты смогут взять какое-нибудь село.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что РФ разработала несколько сценариев войны против Украины. Также мы писали, когда и как закончится война в Украине.