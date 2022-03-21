СБУ задержала тиктокера, после поста которого разбомбили ТРЦ в Киеве

Тиктокер своим постом навел российских военных на цель в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня
Правоохранители нашли и задержали киевлянина, который выложил в интернет материалы о расположении украинских военных в Киеве. Видео о нем опубликовала Служба безопасности Украины.
После публикации в TikTok торговый центр, возле которого находились украинские военные, подвергся мощному ракетному удару российских оккупантов.
Сознательно или бессознательно незадачливый блогер поработал корректировщиком для врага, установит следствие.
"Мы обращаемся ко всем гражданам – не публикуйте данные о перемещении военной техники ВСУ, военных объектах и результатах вражеских ударов! Ведь их используют оккупанты при планировании дальнейших обстрелов. Лучше поступайте наоборот: передавайте нам сведения о дислокации врага, а украинские военные обеспечат его уничтожение!" — заявили в СБУ.
Атака на ТРЦ
20 марта вечером российские войска нанесли мощный ракетный удар по Подольскому району Киева, в результате которого был разрушен крупный торговый центр и пострадали дома поблизости. ТРЦ охватил сильный пожар. В результате авивудара погибли восемь человек, еще один человек пострадал.
Оккупанты практически полностью разрушили торговый центр, на его месте сейчас руины. Также повреждены окна в близлежащих жилых домах и припаркованные рядом автомобили. Сгорело около 20 машин.
Ситуация в Киеве
- В Киеве с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину погибли 222 человека, из них 60 гражданских лиц, в том числе 4 ребенка.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что жители столицы могут получить продукты, лекарства и вещи первой необходимости в городском гуманитарном штабе. Столица накапливает резервы самого необходимого.
- Тем временем российскую армию отбросили от Киева на правом берегу Днепра на 70 километров. Однако противник продолжает обстреливать украинскую инфраструктуру, поэтому город готовится к обороне.
- Оккупанты начали использовать новейшее вооружение, которое спускают на парашютах.