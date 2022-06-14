Взрывы в Одессе: в городе объявили воздушную тревогу

Как утверждается, в небе над Одесской областью отработала ПВО. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

В Одессе и Одесской области по состоянию на 7 утра была слышны взрывы. Позже в городе была объявлена воздушная тревога. Всех жителей просят немедленно пройти в укрытие.

Об этом написал Telegram-канал "Новости Одесса Украина война".

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Какая ситуация

Как сообщается, перед тревогой прозвучало несколько взрывов.

Также позже стало известно о том, что в небе было что-то сбито – предварительно ракету.

"Оставайтесь в укрытии до отбоя тревоги! Сегодня всё по-серьезному!" – написали в одном из Telegram-каналов.

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Далее очевидцы сообщили, что в небе над Одесской областью "отработала" ПВО.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что на черноморском пляже под Одессой 11 июня мужчина погиб, подорвавшись в море на мине. Ранее одна мина сдетонировала в море в 20 метрах от берега. Также военный эксперт Олег Жданов заявил, что на сегодняшний день для Одессы, кроме дистанционных ракетных ударов, угрозы нет, однако есть вопрос "зеленых коридоров" для вывоза продовольствия с одесских портов.