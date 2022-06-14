Вибухи в Одесі: в місті оголосили повітряну тривогу

Як стверджується, в небі над Одеською областю відпрацювала ППО. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні
В Одесі та Одеській області станом на 7-му ранку було чутно вибухи. Пізніше в місті було оголошено повітряну тривогу. Усіх мешканців просять негайно пройти в укриття.
Про це написав Telegram-канал "Новини Одеса Україна війна".
Яка ситуація
Як повідомляється, перед тривогою пролунало кілька вибухів.
Пізніше стало відомо про те, що в небі було щось збито – попередньо ракету.
"Залишайтеся в укритті до відбою тривоги! Сьогодні все по-серйозному!" – написали в одному з Telegram-каналів.
Далі очевидці повідомили, що в небі над Одеською областю "відпрацювала" ППО.
Раніше сайт "Сьогодні" писав про те, що на чорноморському пляжі під Одесою 11 червня чоловік загинув, підірвавшись у море на міні. Раніше одна міна здетонувала в морі за 20 метрів від берега. Також військовий експерт Олег Жданов заявив, що сьогодні для Одеси, крім дистанційних ракетних ударів, загрози немає, однак є питання "зелених коридорів" для вивезення продовольства з одеських портів.