Бородянка после армии РФ – самое ужасное, что видел в жизни – глава Киевской ОВА

Алексей Кулеба рассказал о ситуации в поселке / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сказал, что Бородянка – это самое ужасное, что он видел. Сейчас в поселке работают спасатели и правоохранители, разбирающие завалы.

Об этом Кулеба рассказал в Facebook.

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"Бородянка. 42-й день войны. Начинаем разбирать завалы. Работает ГСЧС. Приехало сейчас более 50 человек... группа. С завтрашнего дня будет работать еще втрое больше. После Бучи, Ирпеня, Гостомеля и других населенных пунктов Бородянка – это самое ужасное, что мне приходилось видеть", – отметил Кулеба.

Он добавил, что под завалами есть люди, но точное количество пока еще назвать не может.

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Что сказал Арестович о ситуации в Бородянке?

Буча и Ирпень, в которых происходили массовые изнасилования, пытки и убийства мирных жителей, оказались не самыми ужасными местами Киевской области, попавшими под оккупацию русских войск. Гораздо страшнее ситуация в поселки Бородянка. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала ФЕЙГИН LIVЕ.

"Буча – это не самое страшное. Бородянка! В Бородянке все, кто успел побывать, говорят, что ситуация намного, намного хуже. По количеству погибших", – сказал Арестович.

Как отметил советник главы Офиса Зеленского, он еще не успел побывать в Бородянке, но его друзья, профессиональные военные, которые сейчас находятся в поселке, находятся в шоке от увиденного.

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