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Бородянка після армії РФ – найжахливіше, що бачив у житті – голова Київської ОВА

Юлія Гаврилюк
6 квітня, 18:24
Селище зазнало великих збитків та втрат від рук окупантів, але днями його вдалося звільнити від загарбників

Олексій Кулеба розповів про ситуацію у селищі / Фото: Колаж: Сьогодні

Глава Київської ОВА Олексій Кулеба сказав, що Бородянка – це найжахливіше, що він бачив. Зараз у селищі працюють рятувальники та правоохоронці, які розбирають завали.

Про це Кулеба розповів у Facebook.

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"Бородянка. 42-й день війни. Починаємо розбирати завали. Працює ДСНС. Приїхало зараз більше 50 людей... група. Із завтрашнього дня буде працювати ще втричі більше. Після Бучі, Ірпеня, Гостомеля та інших населених пунктів Бородянка це найжахливіше, що мені доводилося бачити", — зазначив Кулеба.

Він додав, що під завалми є люди, але точну кількість поки що назвати не може.

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Що сказав Арестович про ситуацію у Бородянці?

Буча та Ірпінь, в яких відбувалися масові зґвалтування, тортури та вбивства мирних жителів, виявилися не найжахливішими місцями Київської області, що потрапили під окупацію російських військ. Набагато страшніша ситуація в селищі Бородянка. Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу ФЕЙГІН LIVЕ.

"Буча – це не найстрашніше. Бородянка! У Бородянці всі, хто встиг побувати, кажуть, що ситуація набагато гірша. За кількістю загиблих", – сказав Арестович.

Як зазначив радник голови Офісу Зеленського, він ще не встиг побувати у Бородянці, але його друзі, професійні військові, які зараз знаходяться у селищі, перебувають у стані шоку від побаченого.

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