Бородянка після армії РФ – найжахливіше, що бачив у житті – голова Київської ОВА

Олексій Кулеба розповів про ситуацію у селищі / Фото: Колаж: Сьогодні

Глава Київської ОВА Олексій Кулеба сказав, що Бородянка – це найжахливіше, що він бачив. Зараз у селищі працюють рятувальники та правоохоронці, які розбирають завали.

Про це Кулеба розповів у Facebook.

Реклама

"Бородянка. 42-й день війни. Починаємо розбирати завали. Працює ДСНС. Приїхало зараз більше 50 людей... група. Із завтрашнього дня буде працювати ще втричі більше. Після Бучі, Ірпеня, Гостомеля та інших населених пунктів Бородянка — це найжахливіше, що мені доводилося бачити", — зазначив Кулеба.

Він додав, що під завалми є люди, але точну кількість поки що назвати не може.

Реклама

Що сказав Арестович про ситуацію у Бородянці?

Буча та Ірпінь, в яких відбувалися масові зґвалтування, тортури та вбивства мирних жителів, виявилися не найжахливішими місцями Київської області, що потрапили під окупацію російських військ. Набагато страшніша ситуація в селищі Бородянка. Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу ФЕЙГІН LIVЕ.

"Буча – це не найстрашніше. Бородянка! У Бородянці всі, хто встиг побувати, кажуть, що ситуація набагато гірша. За кількістю загиблих", – сказав Арестович.

Як зазначив радник голови Офісу Зеленського, він ще не встиг побувати у Бородянці, але його друзі, професійні військові, які зараз знаходяться у селищі, перебувають у стані шоку від побаченого.

Реклама

Читайте також: