Российские оккупанты перемещаются по территории Украины под флагом Красного креста (фото, видео)

Враг маскируется под представителей Международного гуманитарного движения/Фото: t.me/sashakots, коллаж: "Сегодня"

Техника российских оккупантов перемещается по территории Украины под флагом Красного креста. Враг маскируется под представителей Международного гуманитарного движения.

Об этом сообщил российский пропагандист Александр Коца.

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Представитель росСМИ сам обнародовал в сети важный нюанс о "тактике" оккупантов в свежих публикациях, как армия РФ использует знак Красного креста при своих маневрах в Киевской области.

"Пропагандисты орды такие тупые, что сами сливают в открытые источники факты преступлений их "чудо-армии". На этот раз отличился так называемый "военкор", который давно перестал быть журналистом, — Александр Коц из "Комсомольской правды", — комментируют ситуацию в Telegram-канале "Оперативный ВСУ".

Пропагандист Коца рассказывал в репортаже, как "пару дней назад силами росгвардии и ВДВ в поселок была оперативно введена гуманитарная колонна для вывоза детей (возраст от полугода до пяти лет). Однако информация не подтвердилась. Они уже эвакуированы в Киев.

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РФ предлагает собственные "гуманитарные коридоры": что с ними не так

В Главном управлении разведки Минобороны предупредили, что российские оккупанты предлагают собственные гуманитарные коридоры, чтобы вывозить украинцев в РФ.

В ГУР отметили, что путинские войска намерены ввести режим "прекращения огня", чтобы "вывезти украинцев из уничтоженных населенных пунктов Киевской области в направлении Беларуси".

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