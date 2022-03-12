Російські окупанти переміщаються територією України під прапором Червоного хреста (фото, відео)

Ворог маскується під представників Міжнародного гуманітарного руху/Фото: t.me/sashakots, колаж: "Сьогодні"
Техніка російських окупантів переміщається територією України під прапором Червоного хреста. Ворог маскується під представників Міжнародного гуманітарного руху.
Про це повідомив російський пропагандист Олександр Коц.
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Представник росЗМІ сам оприлюднив у мережі важливий нюанс про "тактику" окупантів у свіжих публікаціях, як армія РФ використовує знак Червоного хреста при своїх маневрах на Київщині.
"Пропагандисти орди такі тупі, що самі зливають у відкриті джерела факти злочинів їхньої "диво-армії". Цього разу відзначився так званий "військор", який давно перестав бути журналістом, — Олександр Коц із "Комсомольської правди", — коментує ситуацію в Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".
Пропагандист Коц розповідав в репортажі, як "кілька днів тому силами росгвардіі та ВДВ в селище була оперативно введена гуманітарна колона для вивезення дітей (вік від пів року до п'яти років). Однак інформація не підтвердилася. Вони вже евакуйовані до Києва.
РФ пропонує власні "гуманітарні коридори": що з ними не так
У Головному управлінні розвідки Міноборони попередили, що російські окупанти пропонують власні гуманітарні коридори, щоби вивозити українців до РФ.
У ГУР зазначили, що путінські війська мають намір запровадити режим "припинення вогню", щоб "вивезти українців зі знищених населених пунктів Київщини у напрямку Білорусі".