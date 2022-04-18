Российские оккупанты обстреляли Николаевскую область, есть раненые

Оккупанты продолжают обстреливать украинские города / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаевской области за прошлые сутки ранения получили 13 человек. Об этом в Telegram заявила председатель Николаевского облсовета Анна Замазеева.

"Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения области, где они получают необходимую помощь. Огромная благодарность и уважение нашим врачам, которые круглосуточно и самоотверженно спасают жизнь и здоровье николаевцев! Всем скорейшего выздоровления", – написала она.

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На сегодняшнее утро в николаевских больницах находится 301 человек, пострадавший от атак оккупантов на область.

Ситуация в Николаевской области

Вооруженные силы Украины ликвидировали российских оккупантов в Николаевской области. Некоторые из захватчиков попали в плен.

Российские военные жили в дупле в селе Кандыбино Николаевской области, где они занимали позиции. Такое место для жизни оккупанты обустроили самостоятельно.

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В Николаевской области российские военные переоделись в гражданских и атаковали позиции украинских военных, в результате получили уже смертельный отпор.