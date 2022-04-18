Російські окупанти обстріляли Миколаївську область, є поранені

Окупанти продовжують обстрілювати українські міста / Фото: Колаж: Сьогодні

На Миколаївщині за минулу добу поранення отримали 13 людей. Про це в Telegram заявила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.

"Всіх постраждалих доправили до медичних закладів області, де вони отримують необхідну допомогу. Величезна подяка та повага нашим лікарям, які цілодобово та самовіддано рятують життя та здоров'я миколаївців! Всім якнайшвидшого одужання", – написала вона.

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На сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебуває 301 особа, яка постраждала від атак окупантів на область.

Ситуація у Миколаївській області

Збройні сили України ліквідували російських окупантів на Миколаївщині. Деякі із загарбників потрапили в полон.

Російські військові жили у дуплі в селі Кандибине Миколаївської області, де вони займали позиції. Таке місце для життя окупанти облаштували самостійно.

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У Миколаївській області російські військові перевдяглися у цивільних та атакували позиції українських військових, у результаті отримали вже смертельну відсіч.