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Российские оккупанты обстреляли Харьков: количество жертв увеличилось (фото)

Валентина Шаповал
19 апреля, 21:38
Также из-за удара повреждены более 10 жилых домов, гаражи и супермаркет

Оккупанты обстреляли жилой район Харькова / Коллаж "Сегодня"

Из-за очередного обстрела Харьковароссийскими оккупантами сегодня, 19 апреля, погибли четыре человека, а также ранены 14 мирных жителей. Оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня "Ураган" по Московскому району.

Об этом сообщает областная прокуратура Харькова.

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Последствия обстрелов в Харькове. Фото: областная прокуратура Харькова.

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Последствия обстрелов в Харькове. Фото: областная прокуратура Харькова.

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Повреждены более десяти жилых домов, гаражи и супермаркет.

Последствия обстрелов в Харькове. Фото: областная прокуратура Харькова.

Обстановка в Харькове

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