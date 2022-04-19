Российские оккупанты обстреляли Харьков: количество жертв увеличилось (фото)

Оккупанты обстреляли жилой район Харькова / Коллаж "Сегодня"
Из-за очередного обстрела Харьковароссийскими оккупантами сегодня, 19 апреля, погибли четыре человека, а также ранены 14 мирных жителей. Оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня "Ураган" по Московскому району.
Об этом сообщает областная прокуратура Харькова.
Последствия обстрелов в Харькове. Фото: областная прокуратура Харькова.
"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.
Последствия обстрелов в Харькове. Фото: областная прокуратура Харькова.
Повреждены более десяти жилых домов, гаражи и супермаркет.
Последствия обстрелов в Харькове. Фото: областная прокуратура Харькова.
Обстановка в Харькове
- Город-герой продолжает стойко сопротивляться всеразрушающему "русскому миру".
- Только утром 17 апреля в Харькове в результате вражеских обстрелов погиб один человек и двое получили ранения.
- К этому моменту, по словам мэра города Игоря Терехова, оккупанты уничтожили почти 2000 зданий.
- Известная саблистка, чемпионка Олимпийских игр-2008 Ольга Харлан на своей страничке в Instagram показала разрушенный зал для фехтования в Харькове.
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