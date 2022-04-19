Російські окупанти обстріляли Харків: кількість жертв збільшилася (фото)

Окупанти обстріляли житловий район Харкова / Колаж "Сьогодні"

Через черговий обстріл Харкова російськими окупантами сьогодні, 19 квітня, загинули 4 людей, а також поранені 14 мирних жителів. Окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню "Ураган" по Московському району.

Про це повідомляє обласна прокуратура Харкова.

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Наслідки обстрілів у Харкові. Фото: обласна прокуратура Харкова.

"При процесуальному керівництві Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілів у Харкові. Фото: обласна прокуратура Харкова.

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Пошкоджено понад 10 житлових будинків, гаражі та супермаркет.

Наслідки обстрілів у Харкові. Фото: обласна прокуратура Харкова.

Обстановка у Харкові

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