Россияне отказались от форсирования Северского Донца. Гайдай назвал причину

Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты стягивают технику в Луганскую область. Захватчики хотят окружить украинских защитников.

Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.

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Оккупанты продолжают стягивать резервы в Северодонецк и в направление Тошковка – Золотое. Сейчас там продолжаются бои. Захватчики хотят окружить военных ВСУ.

"Мы видим, что большое количество резервов сейчас переброшено на разные направления в Луганской области. Это и на Северодонецк — для того, чтобы получить полный контроль над городом. Несмотря на все заявления российских высших органов о том, что они полностью контролируют Северодонецк, это неправда. Там до сих пор идут бои. Да, на небольшой части города, но тем не менее город полностью не контролирует российская армия. Второе направление, где у них был успех и они пытаются продавить и развить успех, — это Тошковка – Золотое. Туда переброшено очень много техники. Если таким "сухим" языком, то только в одной атаке участвовало полтора батальона тактической группы тяжелой техники. Если уж в цифрах, то это, например, 30 БМП, более 10 танков. Все это при поддержке артиллерии, авиации. Задача — окружить контингент военный наш", — сказал Гайдай.

Он добавил, что Лисичанск продолжает страдать от вражеских обстрелов. Всего за несколько дней оккупанты нанесли катастрофические разрушения городу.

Захватчики отказались от форсирования реки Северский Донец из-за страха больших потерь, потому что они еще не оправились от разгрома у Белогоровки.

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О чем говорят оккупанты?

Ранее сообщалось, что российские оккупанты жалуются на обстрел со стороны ВСУ и неисправную технику. В перехваченном разговоре двое россиян обсуждают ситуацию на передовой. Один из них рассказывает, что ночью попал под сильные обстрелы ВСУ. Жалуется на нехватку людей.

Оккупанты сетуют, что три человека вынуждены дежурить весь день. Собеседник говорит, что вблизи них стоит танковое подразделение, которое также попало под обстрел.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что херсонский партизан жестко обратился к оккупантам. Также мы писали, что в Бердянске три дня оккупанты устраивают мощные взрывы.