Россияне обстреляли Сумскую область из РСЗО

Военные РФ продолжают атаковать территорию Украины / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В Сумской области оккупанты обстреляли Белопольскую общину из систем залпового огня. Потерь нет.

Об этом сообщил глава ОВА Сумщины Дмитрий Живицкий в Telegram.

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"Сумщина. Белопольскую общину обстреляли из систем залпового огня, которые расположены на территории России. Потерь нет, повреждения уточняются", – говорится в сообщении.

Оккупанты атаковали Сумскую область

Российские оккупанты в понедельник, 9 мая, обстреляли Сумскую область. Враг совершил атаку вечером. Об этом сообщил глава Сумской военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Вечер 9 мая закончился тревогой и обстрелами. Около 22 часов россияне обстреляли территории Новослободской и Ворожбянской громад", — говорится в сообщении.

Живицкий отметил, что потерь в результате атаки РФ нет. Информация о разрушениях уточняется.

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