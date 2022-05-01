Россия попытается захватить Кривой Рог в ближайшие дни — военный эксперт

Эксперт раскрыл планы оккупантов насчет Кривого Рога / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия будет пытаться добиться хоть какой-то победы, президент страны Владимир Путин собирает группировки для наступления — так считает военный эксперт Михаил Самусь. Об этом он рассказал в интервью Наташе Влащенко специально для YouTube-канала "Україна 24".

По мнению эксперта, на Донбассе оккупанты ничего не добьются, потому что украинская армия эффективно обороняется, применяя мобильную оборону, которая позволяет уничтожать командные пункты и силы, пытающиеся выйти на оперативное пространство.

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"Россия будет пытаться добиться любой победы. Впрочем, на Донбассе не удастся ни оцепить группировку военных сил в ООС, ни выйти на Днепр, захватывая новые территории или выходя на новые направления. Мне кажется, активно события будут проходить на юге. Оккупанты в ближайшие дни попытаются пойти на Кривой Рог и создать там иллюзию побед", — сказал эксперт.

По словам Самуся, на юге у украинской армии нет никаких оснований позволить россиянам добиваться каких-либо успехов. Если мы возьмем первую фазу военной операции, то руководство РФ было уверено, что вся так называемая спецоперация займет 6 дней.

Ее называют гибридом Афганистана в 1979 году и Чехословакии в 1968 году. Россияне планировали быстро арестовать или уничтожить украинское руководство с помощью ДРГ, которые должны были через ЧАЭС и аэродромы в Киевской области зайти в столицу, уничтожить власть и завезти марионеток.

"Колонны российской военной техники, заходившие на парад, должны были создать иллюзию Чехословакии в 1968 году. Но россияне были не готовы, что Киев будет так обороняться, что так сработает ТрО, ДРГ также не могли действовать в вооруженном городе", — отметил эксперт.

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