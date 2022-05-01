Росія спробує захопити Кривий Ріг найближчими днями — військовий експерт

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Росія намагатиметься досягти хоч якоїсь перемоги, президент країни Володимир Путін збирає угруповання для наступу — так вважає військовий експерт Михайло Самусь. Про це він розповів в інтерв’ю Наташі Влащенко спеціально для YouTube-каналу "Україна 24".

На думку експерта, на Донбасі окупанти нічого не отримають, бо українська армія ефективно обороняється, застосовуючи мобільну оборону, яка дозволяє знищувати командні пункти та сили, що намагаються вийти на оперативний простір.

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"Росія намагатиметься досягти хоч якоїсь перемоги. Втім, на Донбасі не вдасться ні оточити угруповання військових сил в ООС, ні вийти на Дніпро, захоплюючи нові території чи виходячи на нові напрямки. Мені здається, активно події будуть відбуватись на півдні. Окупанти найближчими днями спробують піти на Кривий Ріг і створити там ілюзію перемог", — сказав експерт.

За словами Самуся, на півдні українська армія не має жодних підстав дозволити росіянам досягати якихось успіхів. Якщо ми візьмемо першу фазу військової операції, то керівництво РФ було певне, що вся так звана спецоперація потребуватиме 6 днів.

Її називають гібридом Афганістану 1979 року та Чехословаччини 1968 року. Росіяни планували швидко заарештувати або знищити українське керівництво за допомогою ДРГ, які мали через ЧАЕС та аеродроми в Київській області зайти в столицю, знищити владу і завезти маріонеток.

"Колони російської військової техніки, які заходили на парад, мали створити ілюзію Чехословаччини 1968 року. Та росіяни були не готові, що Київ буде так оборонятись, що так спрацює ТрО, ДРГ також не могли діяти в озброєному місті", — зазначив експерт.

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