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Россия подтвердила, что капитан БДК "Цезарь Куников" погиб

Валентина Шаповал
18 апреля, 19:02
В 2015-2016-м годах Александр Чирва принимал участие в войне в Сирии

Погиб командир БДК "Цезарь Куников" / Коллаж "Сегодня"

От ран скончался российский командирдесантного корабля Черноморского флота "Цезарь Куников" Александр Чирва.

Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев, пишет Пул №3.

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Военный РФ был командиром большого десантного корабля "Цезарь Куников" 197 бригады десантных кораблей Черноморского флота, а также капитаном 3 ранга.

Глава Севастополя отметил, что Александр Чирва "скончался от ран, полученных в бою".

В марте корабль получил повреждение

В Азовской операционной зоне, по уточненной информации, в ходе нанесения удара по занятому оккупантами порту Бердянск большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" получили повреждения.

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Также тогда ВСУ уничтожили большой десантный корабль "Саратов".

Потери врага

Общие боевые потери противникас 24.02 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 20 300 человек ликвидированы;
  • танков ‒ 773 единицы;
  • боевых бронированных машин – 2002 единицы;
  • артиллерийских систем / artillery systems – 376 единиц;
  • РСЗО – 127 единиц;
  • средства ПВО – 66 единиц;
  • самолетов – 165 единиц;
  • вертолетов – 146 единиц;
  • автомобильной техники – 1471 единица,
  • корабли/катера/boats – 8 единиц;
  • цистерн с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 148;
  • специальная техника – 27;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Однако окончательные данные пока уточняются.

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