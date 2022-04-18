Росія підтвердила, що капітан БДК "Цезар Куніков" загинув

Загинув командир БДК "Цезар Куніков" / Колаж "Сьогодні"
Від ран помер російський командирдесантного корабля Чорноморського флоту "Цезар Куніков" Олександр Чирва.
Про це повідомив голова Севастополя Михайло Розвожаєв, пише Пул №3.
Військовий РФ був командиром великого десантного корабля "Цезар Куніков" 197 бригади десантних кораблів Чорноморського флоту, а також капітаном 3 рангу.
Глава Севастополя зазначив, що Олександр Чирва "помер від ран, отриманих в бою".
У березні корабель отримав ушкодження
В Азовській операційній зоні, за уточненою інформацією, в ході завдання удару по зайнятому окупантами порту Бердянськ великі десантні кораблі "Цезар Куніков" і "Новочеркаськ" отримали ушкодження.
Також тоді ЗСУ знищили великий десантний корабель "Саратов".
Втрати ворога
Загальні бойові втрати противниказ 24.02 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 20 300 осіб ліквідовано;
- танків – 773 одиниці;
- бойових броньованих машин – 2002 одиниці;
- артилерійських систем / artillery systems – 376 одиниць;
- РСЗВ – 127 одиниць;
- кошти ППО – 66 одиниць;
- літаків – 165 одиниць;
- вертольотів – 146 одиниць;
- автомобільної техніки – 1471 одиниця,
- кораблі/катери/boats – 8 одиниць;
- цистерн із ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 148;
- спеціальна техніка – 27;
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Проте остаточні дані поки що уточнюються.
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