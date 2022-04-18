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Росія підтвердила, що капітан БДК "Цезар Куніков" загинув

Валентина Шаповал
18 квітня, 19:02
У 2015-2016 роках Олександр Чирва брав участь у війні в Сирії

Загинув командир БДК "Цезар Куніков" / Колаж "Сьогодні"

Від ран помер російський командирдесантного корабля Чорноморського флоту "Цезар Куніков" Олександр Чирва.

Про це повідомив голова Севастополя Михайло Розвожаєв, пише Пул №3.

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Військовий РФ був командиром великого десантного корабля "Цезар Куніков" 197 бригади десантних кораблів Чорноморського флоту, а також капітаном 3 рангу.

Глава Севастополя зазначив, що Олександр Чирва "помер від ран, отриманих в бою".

У березні корабель отримав ушкодження

В Азовській операційній зоні, за уточненою інформацією, в ході завдання удару по зайнятому окупантами порту Бердянськ великі десантні кораблі "Цезар Куніков" і "Новочеркаськ" отримали ушкодження.

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Також тоді ЗСУ знищили великий десантний корабель "Саратов".

Втрати ворога

Загальні бойові втрати противниказ 24.02 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 20 300 осіб ліквідовано;
  • танків – 773 одиниці;
  • бойових броньованих машин – 2002 одиниці;
  • артилерійських систем / artillery systems – 376 одиниць;
  • РСЗВ – 127 одиниць;
  • кошти ППО – 66 одиниць;
  • літаків – 165 одиниць;
  • вертольотів – 146 одиниць;
  • автомобільної техніки – 1471 одиниця,
  • кораблі/катери/boats – 8 одиниць;
  • цистерн із ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 148;
  • спеціальна техніка – 27;
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Проте остаточні дані поки що уточнюються.

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